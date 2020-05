Een agente is dinsdagavond gewond geraakt in Breda nadat een dronken man haar met een wijnfles in het gezicht had geslagen. De dader kon direct worden aangehouden.

Agenten kwamen rond 18.45 uur op een melding af van een vechtpartij tussen twee personen op de Oude Vest in Breda. Een 37-jarige man uit Breda, die bij het opstootje betrokken was, weigerde zijn persoonsgegevens te geven en zette een fles wijn aan zijn lippen.

In een poging de fles van hem af te pakken ontstond een worsteling, waarbij de verdachte met de fles tegen het gezicht van een agente sloeg. Haar collega kreeg de man onder controle en sloeg hem in de boeien.

Zowel bij zijn aanhouding als op het politiecellencomplex bleef de man, die dronken bleek te zijn, zich stevig verzetten. De agente is ter plaatse behandeld aan haar verwondingen en overgebracht naar het ziekenhuis.