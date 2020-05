Burgemeester Paul Depla hield maandag in verband met de Dodenherdenking een digitale toespraak. Normaal gesproken doet Depla dat op 4 mei bij het oorlogsmonument in het Valkenberg met veel publiek, maar dat zat er dit jaar niet in vanwege de coronacrisis.

"Op 4 en 5 mei staan we stil bij 75 jaar vrijheid in Nederland. En al voelt het onnatuurlijk, we doen dat thuis. Het liefst zouden we vandaag, 4 mei, bij elkaar zijn om samen te herdenken. In de stad, in de dorpen, bij de monumenten. Samen, zij aan zij", zo begon de burgemeester.

"Om al die mensen te eren die gestorven zijn voor onze vrijheid. Om daarna op 5 mei de vrede te vieren. Zoals we dat op 29 oktober 2019 konden doen, precies 75 jaar na de bevrijding van Breda. Herdenken en vieren. Onlosmakelijk met elkaar verbonden."

Depla vindt het dan ook jammer dat de herdenking juist dit jaar niet gezamenlijk kan plaatsvinden. "Want juist op deze momenten willen we laten zien dat we letterlijk en figuurlijk naast elkaar staan. Samen onze slachtoffers herdenken, samen onze vrijheid vieren en samen onze democratie versterken. Nu is alles anders. De straten zijn leeg. Het Valkenberg is leeg."

"We bewaken de erfenis van de mensen die voor onze vrijheid zijn gevallen. In moeilijke tijden laten we zien hoe sterk we zijn. Dat is van alle tijden. Saamhorigheid, creativiteit en veerkracht. We vonden samen de kracht om door te gaan. Laat ons dat nu ook inspireren", besloot Depla.

