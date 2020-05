Een beginnend bestuurder is zondagavond in Breda zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Hij reed 126 kilometer per uur over de Nieuwe Kadijk. Dat was ruim 50 kilometer per uur harder dan is toegestaan.

Agenten hielden op de Nieuwe Kadijk ter hoogte van Teteringen een snelheidscontrole en daar liep de negentienjarige bestuurder tegen de lamp.

De automobilist reed 126 kilometer per uur waar 70 kilometer per uur is toegestaan. Na correctie bleef er een snelheidsovertreding van 52 kilometer per uur over.

De bestuurder moest daarom meteen zijn rijbewijs inleveren. Hij krijgt nog een forse boete thuisgestuurd. Ook is hij aangemeld voor een cursus verantwoord rijgedrag bij het CBR.