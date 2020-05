De gemeente Breda roept inwoners op om geen plastic folie om boomstammen te doen tegen de eikenprocessierupsen. Volgens de gemeente is dat niet de juiste oplossing om de dieren te bestrijden.

De kans op contact met brandharen wordt hierdoor groter, stelt de gemeente Breda. De haartjes van de rupsen blijven namelijk hangen aan het plastic en dat hangt vaak juist op een ongunstige hoogte voor mensen.

Daarnaast is het effect van die preventieve methode vrijwel nihil. Het idee van het plastic folie is dat het de looproute van de rupsen zou blokkeren, maar dat is in de praktijk niet het geval. Meestal lopen de rupsen er gewoon overheen.

De overlast van de processierups was vorig jaar groot en daarom zet de gemeente dit jaar uitgebreid in op bestrijding van de dieren. Dat gebeurt door middel van het ophangen van nestkastjes, de feromoonvallen en de in februari geplaatste rupsenvallen.

Ook het ecologisch maaien onder eikenbomen en het wegzuigen van de nesten horen bij de maatregelen. Volgens de gemeente is het niet mogelijk om de overlast van de rupsen volledig weg te nemen.

Inwoners van Breda kunnen meehelpen met de bestrijding van de rups door de tuin zo natuurlijk mogelijk met groen in te richten, bloemen te planten en vogelkasten te hangen. Dat stimuleert namelijk de natuurlijke vijanden van de rupsen.