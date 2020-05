Een 49-jarige vrouw die sinds afgelopen vrijdag werd vermist, is weer terecht. De politie laat maandag weten dat haar vermissing niets met een misdrijf te maken had.

De vrouw was op 1 mei voor het laatst gezien door haar moeder. Daarna was ze vertrokken en was er enkele dagen niets meer van haar vernomen.

Haar auto werd ondertussen wel teruggevonden in Breda, maar inmiddels is ook de vrouw weer terecht.