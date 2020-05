De politie is op zoek naar tips in de vermissingszaak rond Marie-Louise Frerejean. De 49-jarige vrouw is sinds afgelopen vrijdag niet meer gezien.

Frerejean werd op 1 mei voor het laatst gezien door haar moeder. Daarna is zij vertrokken en is er niets meer van haar vernomen.

De auto van Frerejean is ondertussen wel teruggevonden in Breda. De politie hoopt dat mensen daarom ook meer over de vrouw kunnen vertellen.