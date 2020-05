De vijftigste editie van de Breda Jazz Festival gaat dit jaar definitief niet door, zo heeft de organisatie van het muziekevenement zondag besloten na overleg met de gemeente Breda.

"De afgelopen weken hebben we regelmatig contact gehad met de gemeente Breda en onze contacten binnen Koninklijke Horeca Nederland over de mogelijkheden van het organiseren van een alternatief Jazzfestival in september. We waren hier allemaal enthousiast over", aldus voorzitter Bart Wouters.

"Toen duidelijk werd dat er tot september geen evenementen mogen worden georganiseerd, is dit enthousiasme omgeslagen in realistische zorgen."

De jubileumeditie van het muziekevenement vindt nu volgend jaar plaats, van 13 tot en met 16 mei.

Organisatie kan strenge regels niet handhaven

Het Breda Jazz Festival zou aanvankelijk van 21 tot en met 24 mei op het programma staan, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. De organisatoren hoopten destijds in het najaar alsnog het festival te kunnen houden.

Nu vreest de organisatie dat ook in het najaar strenge regels van kracht blijven, waaronder een limiet aan bezoekers per locatie. Tot zeker 1 september zijn alle evenementen met vergunningen, waaronder het Breda Jazz Festival, verboden.

Wouters: "We hebben geconcludeerd dat we dit als vrijwilligersorganisatie niet kunnen organiseren, niet kunnen en willen handhaven en niet kunnen bekostigen. Hoe graag we ook een jazzweekend willen organiseren."

