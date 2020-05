De politie heeft zaterdag een 28-jarige Bredanaar in de Bredase wijk Haagse Beemden aangehouden voor het bedreigen en mishandelen van zijn 26-jarige ex-vriendin.

Ook wordt hij verdacht van wapenbezit. In de berging van de woning waarin hij verbleef werden onder meer een boksbeugel, een alarmpistool met patronen en een groot kapmes aangetroffen. De wapens zijn in beslag genomen.

Het slachtoffer deed aangifte tegen haar ex-vriend na een ruzie in de nacht van donderdag op vrijdag. Hij dreigde haar huis in brand te steken en sloeg het slachtoffer in haar gezicht. Twee vriendinnen die ook in de woning aanwezig waren, belden daarop de politie.

De verdachte sloeg vervolgens op de vlucht. Na onderzoek bleek dat hij bij een andere ex-vriendin in de Bredase wijk Haagse Beemden verbleef. Daar is hij aangehouden.