Tien auto's in de Lange Hil in Breda zijn in de nacht van zaterdag op zondag bespoten met graffiti. De daders zijn nog voortvluchtig.

Op de voertuigen zijn strepen getrokken.

Volgens de politie zijn de daders via de Emerparklaan en Buitenhil naar de Lange Hil gelopen.

De politie roept getuigen op zich te melden via het algemene politienummer.