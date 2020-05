Aan de Epelenberg in Breda is in de nacht van vrijdag op zaterdag een personenauto in vlammen opgegaan. De politie gaat uit van brandstichting en is daarom op zoek naar getuigen.

Rond 3.45 uur kwam de melding van de autobrand binnen. Agenten die als eerste ter plaatse waren, zagen dat de voorzijde van de Mercedes volledig in brand stond. De brandweer heeft de brand vervolgens geblust.

Tijdens het onderzoek ter plaatse zijn sporen aangetroffen die wijzen op brandstichting. Daarom heeft een 27-jarige vrouw aangifte gedaan. De auto is van een kennis van haar die in het buitenland verblijft. Ze had de auto vrijdagavond op het gras ter hoogte van haar woning geparkeerd.

De politie is nog op zoek naar getuigen. Ook worden er relevante camerabeelden gezocht en worden buurtbewoners bevraagd.