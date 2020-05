De politie heeft in Breda drie mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen en witwassen. In een bestelbus is een kleine 10 kilo cocaïne en zo'n 800.000 euro aangetroffen.

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid controleerden op 10 april op het Vekenoord in Breda een bestelbus, die kort daarvoor was weggereden bij een loods aan het Hazepad.

Bij de controle van de bus ontdekten agenten een verborgen ruimte met twee bigshoppers. De ene tas was gevuld met kilo's cocaïne en in de andere tas zat 800.000 euro. De 26-jarige bestuurder uit Breda werd aangehouden en de bus, de cocaïne en het geld zijn in beslag genomen.

Ook twee personenauto's die net bij de loods waren geweest werden gecontroleerd. In een van deze auto's is ook nog een verborgen ruimte aangetroffen, maar die was leeg.

De 39-jarige bestuurder van deze auto en de bestuurder (35) van de andere auto zijn ook aangehouden. De auto's zijn in beslag genomen. De doorzoeking van de loods aan het Hazepad heeft niets opgeleverd.

De drie mannen zitten nog vast en zullen zich half juli moeten verantwoorden bij de rechter.