Het verbod op recreatief nachtverblijf in de provincie Noord-Brabant is sinds woensdag opgeheven. Sanitaire voorzieningen blijven nog wel gesloten en ook het verbod op samenkomsten blijft gelden, zo heeft de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant donderdag bekendgemaakt.

Vanaf vrijdag 3 april was het verboden om te overnachten op campings, recreatieparken, bed and breakfasts, Airbnb's en jachthavens. Sinds woensdag geldt een nieuwe noodverordening. Daarin staat vastgelegd wat op dit moment wel en niet is toegestaan in de provincie Noord-Brabant.

Een van de versoepelingen is dus het openstellen van recreatieve overnachtingen. Verder zijn ook een aantal maatregelen verwerkt zoals de versoepeling rond sporten en bewegen voor kinderen.

De maatregelen rondom de overnachtingen hadden als doel om reisbewegingen in en naar Noord-Brabant te voorkomen. Daarmee hoopte de veiligheidsregio de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Er waren wel uitzonderingen voor hotels en het (laten) overnachten van seizoenarbeiders en zorgpersoneel, vaste standplaatsen met eigen voorzieningen en tijdelijke bewoning anders dan voor recreatief nachtverblijf.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.