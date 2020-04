Burgemeester Paul Depla verwacht dat ook de inwoners van Breda de komende twee jaar nog moeten leven met de coronacrisis. Volgens Depla klinkt dat misschien hard, maar het is wel de realiteit.

"We zullen moeten accepteren dat we een risico kunnen lopen. Een risicoloze maatschappij is er niet. De echte crisis is pas voorbij als er een vaccin of medicijn is. Corona zal de komende twee jaar voor een deel ons leven blijven bepalen", zo zei hij donderdag in een livesessie op Facebook.

Inwoners van Breda konden op Facebook vragen stellen aan de burgemeester. Ook de toenemende drukte op straat kwam ter sprake. "Het lijkt momenteel in de binnenstad drukker doordat veel mensen buiten in de rij moeten wachten. Daardoor zijn de straten gevulder dan een aantal weken geleden", antwoordde Depla.

Zo ging deze week ook in Breda de IKEA weer open en dat leverde direct de nodige drukte op. "IKEA heeft er destijds zelfstandig voor gekozen om de deuren te sluiten. Het is nooit verboden geweest voor hen om de deuren te openen. Het kabinet is daar heel specifiek in geweest", aldus Depla.

"Nu IKEA weer open is, heeft het bedrijf een aantal maatregelen genomen. Zo zijn het speelparadijs en restaurant dicht. Ook mag maar een bepaald aantal mensen tegelijkertijd naar binnen. Op het parkeerdek controleren we of mensen ook echt afstand houden. Zolang dat gebeurt, kunnen wij niet optreden."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.