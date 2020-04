De gemeente Breda is bezig om de betalingstermijn voor parkeerboetes in de stad te verlengen van twee naar vier weken.

De SP in Breda kaartte eerder al aan dat de betalingstermijn voor boetes erg kort is. De partij wilde graag dat die betalingstermijn opgerekt zou worden.

"We zijn in overleg met het betalingssysteem Cannock Chase om de betalingstermijn op te rekken. Het voornemen is om de termijn te verlengen tot vier weken. Zo heeft de ontvanger van de boete meer tijd om te betalen en eventuele salarisbetalingen af te wachten", aldus de gemeente.

Sinds januari rijden er zogeheten scanauto's door de stad. Met de scanauto kan snel worden gecontroleerd of de eigenaar van een geparkeerde auto een geldige parkeervergunning heeft of genoeg heeft betaald voor het parkeren.

Toen de auto's in januari werden geïntroduceerd had het systeem last van wat kinderziektes. Daardoor kregen sommige Bredanaars onterecht boetes. De gemeente verzekert dat deze kinderziektes inmiddels uit het systeem zijn gehaald.