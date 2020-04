De politie heeft maandagmiddag in park Valkenberg in Breda een 31-jarige man aangehouden die iemand met een glasscherf gestoken had. De verdachte staat geregistreerd als veelpleger en is ook bekend bij de GGZ.

Een 26-jarige man uit Etten-Leur zat rond 16.15 uur met zijn vriendin in het park toen er een man met ontbloot bovenlijf op hen afgelopen kwam. Hij dreigde hen te overvallen.

Het slachtoffer dacht eerst nog dat de man een grapje maakte, totdat hij zag hoe de belager een glasscherf vasthield. De verdachte haalde uit en sneed het slachtoffer in de borst. Het slachtoffer duwde hem op de grond, waarna de dader wegliep.

Het slachtoffer waarschuwde de politie die de dader even later kon aanhouden. Het bleek te gaan om een 31-jarige veelpleger uit Breda.