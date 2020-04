De politie heeft zondag een 44-jarige man uit Breda aangehouden op verdenking van diefstal en poging tot diefstal van twee scooters.

De man, een bekende van de politie, zit vast voor verder onderzoek. De twee scooters zijn weer terug bij de rechtmatige eigenaar.

De politie kreeg zondag rond 23.15 uur een melding dat er een conflict gaande was aan de IJsbrandsberg in Breda. Ter plaatse bleken meerdere personen achter een mogelijke scooterdief aan te zitten.

Van een van de personen was een dag eerder zijn scooter gestolen. Dankzij getuigenoproepen kreeg de man te horen dat zijn scooter was gezien in de buurt van de IJsbrandseberg. Hij ging daarom met vrienden op onderzoek uit en trof inderdaad zijn gestolen scooter aan.

In de omgeving liep een man waarvan ze vermoedden dat hij te maken had met de diefstal. Ze spraken hem aan en er ontstond een ruzie. Agenten, die door omstanders waren gealarmeerd, konden de man later aanhouden.

Op het moment van de aanhouding droeg de verdachte een tas met spullen, die na onderzoek afkomstig bleken te zijn van een andere scooter die eerder op zondag was gestolen.