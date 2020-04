Restaurant By Tater aan de Oosterhoutseweg in Teteringen sluit definitief de deuren, zo maakten de eigenaren zaterdag bekend op hun Facebook-pagina. Het zou op langere termijn, mede door de coronacrisis, financieel niet meer haalbaar zijn.

"In deze bizarre periode vol met situaties waar niemand grip op heeft, moeten wij met heel erg veel pijn in ons hart de beslissing nemen om niet langer verder te gaan", zo beginnen Frank Schrauwen en Jessica Schrauwen, oprichters en eigenaars van het restaurant, hun bericht.

"Met zo veel toewijding, passie, doorzettingsvermogen en de acceptatie in het dorp hadden we eindelijk By Tater op de kaart gezet en zagen we 2020 als het omslagpunt. Waar wij juist altijd de mogelijkheden zien om er iets van te maken, houdt het voor ons hier op."

Net als voor veel andere ondernemingen bleek ook voor By Tater de coronacrisis te ingrijpend om nog door te kunnen gaan. By Tater kan al weken geen gasten meer ontvangen.

"We hebben alles geprobeerd om er nog iets van te maken in deze crisissituatie maar zijn tot de conclusie gekomen dat, zelfs als er beperkte mogelijkheden zouden komen om weer open te gaan, het op langere termijn financieel niet haalbaar is", aldus het duo.

