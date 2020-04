Het aantal zware geweldsmisdrijven in Breda is de laatste jaren gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de veiligheidsmonitor. Het aantal woninginbraken is daarentegen afgenomen. Het veiligheidsgevoel van Bredanaars en het totale aantal misdrijven in de stad bleven in 2019 stabiel.

Bronnen voor de veiligheidsmonitor zijn onder meer politiegegevens, een veiligheidspeiling onder Bredase inwoners en data van de gemeente. De meest recente peiling van de veiligheidsbeleving werd in het najaar van 2019 gehouden onder ruim zesduizend Bredanaars.

De overlast die inwoners ervaren in de eigen woonomgeving, bijvoorbeeld door drugsgebruik, drugshandel, geweld en overlast door hangjongeren, blijft gelijk met voorgaande jaren. Het aantal woninginbraken nam het afgelopen jaar weer verder af. Het aantal auto-inbraken is sinds 2018 stabiel.

Breda krijgt gemiddeld meer te maken met auto-inbraken en zakkenrollerij dan andere gemeenten. Zakkenrollerij in de gemeente Breda is in 2019 met 43 procent gestegen.

Vergeleken met andere gemeenten vinden er in Breda veel geweldsmisdrijven plaats. Ook de criminaliteit als gevolg van internetgebruik neemt toe, vooral door fraude bij online handel. Ruim de helft van de Bredanaars maakt zich zorgen om hun digitale veiligheid.