Een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Elzenbroek volledig uitgebrand. Dat gebeurde ter hoogte van de Peppelsbroek in het noordwesten van Breda.

Ook een naastgelegen Mercedes-bus en een woning liepen door de brand flinke schade op.

Buurbewoners hoorde een harde knal met een flinke brand als gevolg. De brandweer was lange tijd bezig om het vuur te blussen, omdat de tank van het voertuig open was gescheurd.

De politie doet nog onderzoek en sluit brandstichting niet uit.