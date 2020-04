Dertien inwoners van Breda hebben vrijdag tijdens de traditionele lintjesregen een koninklijke onderscheiding gekregen.

Vanwege de coronamaatregelen waren er geen bijeenkomsten en belde burgemeester Paul Depla met mensen die een lintje krijgen. Die worden later uitgereikt.

Riny Arnouts (74), Leen de Bruijn (75), Rob Diepen (71), Gonny van Fessem (59), Mieke Graumans-Raats (59), Nol Havermans (67), Hannie Hazeborg-Nooijens (62), Annie van Hooijdonk (65), Herman Kruis (64), René Mathyi (70), Ton de Peijper (59), André Roovers (74) en Vera Roovers (75) hebben een onderscheiding gekregen.

Kruis is zelfs benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau vanwege een lange lijst aan verdiensten. Havermans is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De overige Bredanaars zijn nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.