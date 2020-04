Een persoon is donderdagavond gewond geraakt bij een steekincident op de Teteringsedijk in Breda. De verdachte is nog voortvluchtig.

Rond 20.45 uur vond het incident plaats op de Teteringsedijk ter hoogte van het tankstation. Hulpdiensten kwamen direct ter plaatse, waaronder een ambulance die het slachtoffer uiteindelijk moest meenemen naar het ziekenhuis.

De dader is na de steekpartij op een donkere fiets weggereden. Daarom heeft de politie een signalement van de verdachte vrijgegeven. Het gaat om een man met een Oost-Europees uiterlijk die een donkere boek en jas droeg.

De politie roept getuigen op zich zo snel mogelijk te melden.