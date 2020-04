Een 22-jarige man is woensdagavond door meerdere personen mishandeld op de Fellenoordstraat in Breda. Daarbij is hij bestolen van zijn telefoon.

De mishandeling vond tussen 22.00 en 23.00 uur plaats. De verdachten zijn er vervolgens vandoor gegaan.

De politie is de verdachten nog niet op het spoor en is op zoek naar getuigen die meer over het incident weten.