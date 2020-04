De Bredase politie heeft dinsdag samen met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) twee granaten opgehaald. De één lag in het bos in Breda en de ander was door een Bredanaar mee naar huis genomen. De politie waarschuwt mensen om de voorwerpen niet aan te raken.

De eerste granaat lag in het bos aan de Galderseweg in Breda. Na een kleine zoektocht trof de politie de granaat aan en de EOD heeft deze meegenomen.

De andere granaat werd door een man op de Rucphense Heide gevonden en mee naar huis genomen. De EOD waarschuwt mensen dan ook uitgebreid: "Raak deze granaten niet aan en neem ze niet mee naar huis. Al liggen ze er al lange tijd, ze kunnen nog steeds gevaar opleveren. Dit geldt uiteraard voor alle explosieven!"

In beide gevallen ging het om '2 inch smoke'-granaten. Mensen wordt verzocht om contact op te nemen met de politie bij de vondst van mogelijke explosieven.