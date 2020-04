De gemeente Breda heeft nieuwe markeringen aangebracht in park Valkenberg. Daarmee is de toegankelijkheid van de stad voor blinden en slechtzienden flink verhoogd. De route van het station naar de binnenstad is nu namelijk compleet.

Toegankelijkheid staat bij Breda hoog op de agenda. Eerder won de gemeente al een Europese prijs voor de toegankelijkheid van de stad voor toeristen.

Met ervaringsdeskundigen werd er vorig jaar een vervolgagenda toegankelijkheid opgesteld, en het compleet maken van de route tussen station en binnenstad was één van de actiepunten die daarop stond.

Afgelopen week hebben de werkzaamheden plaatsgevonden. De markeringen zijn te vinden aan de rand van het pad dat vanaf het treinstation en de Willemstraat richting het Kasteelplein loopt.

Bij de Willemstraat waren eerder al markeringen aangebracht. Vanaf het Kasteelplein zijn in stoepen randen en gootjes geïntegreerd waar slechtzienden en blinden gebruik van kunnen maken. Met de nieuwe markeringen in het park is de route naar de binnenstad dus compleet.