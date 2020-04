Een 17-jarige Bredanaar is zaterdagavond rond 22.00 uur op het Bloemenblauwtje in Breda beroofd van zijn telefoon door drie minderjarige jongens, waarvan er twee een mes droegen. De politie is op zoek naar getuigen.

Het slachtoffer zat op een bankje te wachten op vrienden toen hij drie personen op zich af zag komen. Een van de jongens duwde een mes tegen zijn rug aan en eiste geld en zijn telefoon. De twee anderen stonden dreigend tegenover hem. Nadat de jongen zijn telefoon gaf, rende het drietal weg in de richting van de Aurelia.

Het gaat om een lichtgetinte jongen van ongeveer veertien jaar oud en 1.65 meter lang, die zaterdagavond een donker vest met een capuchon en een donkere broek droeg. De tweede jongen was ook lichtgetint en ongeveer zestien jaar oud en 1.80 meter lang. Hij droeg een donkere jas, een grijze sjaal en een grijze muts

De derde verdachte had een donkere huidskleur, was tussen de zestien en achttien jaar oud en ongeveer 1.85 meter lang. Hij droeg een donker trainingspak en een blauwe jas.