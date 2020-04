De gemeente Breda geeft lokale ondernemers een steuntje in de rug met een speciale voucherregeling. Deze wordt toegevoegd aan het pakket met maatregelen dat de gemeente eerder al presenteerde.

Met de Voucherregeling financiële analyse Breda wil de de gemeente ondernemers tegemoetkomen in de kosten voor de financiële rapportage.

Ondernemers en instellingen die leningen of garanties aan willen gaan bij een financiële verstrekker moeten hier financiële stukken voor overleggen. Deze stukken worden doorgaans opgesteld door een accountantskantoor en dat brengt kosten met zich mee.

Met de voucherregeling kunnen ondernemers door een van de aangewezen accountantskantoren een beknopt adviesrapport ter waarde van ongeveer 1.750 euro laten opstellen. De eigen bijdrage zal 250 euro zijn. De regeling geldt voor alle sectoren.

"In deze onzekere tijden is de toekomst voor veel ondernemers lastig te overzien. Met deze regeling bieden we de Bredase ondernemers de mogelijkheid om tegen een schappelijk tarief inzage te krijgen in hun financiële situatie", laat wethouder Boaz Adank weten.

De regeling staat open tot en met 6 mei 2020. Er is budget beschikbaar voor maximaal 35 bedrijven.