Wethouder Daan Quaars roept Bredanaars op komend weekend niet naar de milieustraat te gaan met hun afval.

Volgens Quaars worden de rijen bij de milieustraat te lang. Bovendien wordt het voor de gemeente steeds moeilijker om al het afval af te voeren.

"Mensen staan er soms uren in de rij. Dan raakt hun geduld op en dat zorgt voor frustraties, dat begrijp ik heel goed. Daarom wil ik graag de oproep doen aan Bredanaars om de gemeente te helpen door niet meer massaal naar de milieustraat te gaan", aldus Quaars.

"Mensen gaan in deze tijd massaal hun zolders en tuinen opruimen, en sommigen starten hele verbouwingen. Dat is natuurlijk prima en ergens ook begrijpelijk, maar de oproep van het kabinet is om thuis te blijven. Bewaar je grofvuil dan even thuis, en ga niet onnodig in de rij staan bij de milieustraat. Dat lijkt me ook best logisch."

Quaars zegt dat de capaciteit bij de milieustraten voldoende is om aan de vraag te kunnen voldoen. D66 riep recent op de milieustraat aan de Slingerweg te openen om de druk te verlagen, maar extra gecertificeerd personeel is er volgens Quaars niet.

De wethouder is niet bang dat zijn oproep om niet meer naar de milieustraat te komen ervoor gaat zorgen dat er meer afval gedumpt wordt. "Afval dumpen is niet normaal. Ik vertrouw erop dat Bredanaars zich dat zelf ook beseffen."