De politie heeft woensdag een tweede man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Bredanaar Ger van Zundert in april vorig jaar. Het gaat om een 27-jarige man uit Heerlen.

De aanhouding volgt na een uitzending van Opsprong Verzocht van vorige maand, waarin aandacht werd gevraagd voor de zaak over de moord op Van Zundert op 9 april 2019. Mede dankzij de tips die binnenkwamen na de aflevering wist de recherche een tweede verdachte op te sporen.

Een dag na de moord werd al een 51-jarige Bredanaar gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de moord. Janie H. is door de recherche aangemerkt als hoofdverdachte. Hij ontkent betrokkenheid bij de zaak.

Garagehouder Van Zundert werd op 8 april levend in brand gestoken nadat zijn handen waren vastgebonden met een touw en hij met benzine was overgoten. De Bredanaar werd zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij een dag later aan zijn verwondingen overleed.

In de uitzending van Opsprong Verzocht waren bewakingsbeelden te zien van de brandstichting. Ook was een geluidsfragment te horen waarin Van Zundert een afspraak maakte met een van de verdachten. De verdachte zou zich voordoen als Frans en op zoek zijn naar twee Fiat-onderdelen.

De rechtszaak tegen H. zou aanvankelijk op 23 maart dienen, maar is door de coronacrisis voor onbepaalde tijd uitgesteld.