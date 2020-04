De politie heeft dinsdag in Breda vier mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen en witwassen. Daarbij is in totaal 5 kilo hennep en 60.000 euro in contanten in beslag genomen.

De verdachten zijn een 23-jarige man uit Eindhoven, een 29-jarige man uit Prinsenbeek en twee inwoners van Breda van 22 en 24 jaar oud.

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen dinsdag rond 17.00 uur in Breda een auto rijden die volgens de politiesystemen een dag eerder bij een verdachte situatie betrokken was.

Op het moment dat de agenten de betreffende auto wilden controleren, reed deze een ondergrondse parkeergarage in. Ze besloten de auto te volgen en zagen vervolgens dat de twee inzittenden de auto verlieten en een ontmoeting hadden met een derde persoon die uit het woningcomplex bij de garage kwam.

De agenten spraken de mannen vervolgens aan om de identiteit vast te stellen. De bestuurder van de auto, de man uit Eindhoven, kon zich niet identificeren.

In een poging alsnog zijn identiteit vast te stellen werd de auto van de man gecontroleerd. In de bagageruimte van de auto troffen de agenten vervolgens vijf doorzichtige plastic zakken aan met henneptoppen. De drie mannen werden daarop aangehouden.

Tijdens verder onderzoek is ook een woning aan het Ceresplein doorzocht. Daarbij troffen de agenten ongeveer 60.000 euro aan contant geld en twee Rolex-horloges aan. De 24-jarige bewoner van die woning is aangehouden als verdachte van witwassen en het geld en de horloges zijn in beslag genomen.

De politie onderzoekt de herkomst van de hennep en het geld.