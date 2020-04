Woningcorporatie Alwel voert deze maand de jaarlijkse huurverhoging ondanks de coronacrisis gewoon door. De instantie levert wel maatwerk voor huurders die in de financiële problemen komen.

Dat heeft de woningcorporatie bekendgemaakt, nadat minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren tijdens een Kamerdebat had aangegeven niets te voelen voor een 'bevriezing' van de jaarlijkse huurverhoging.

Woningcorporaties mogen ieder jaar de huur van een woning met een bepaald percentage verhogen (dit jaar maximaal 6,6 procent). Huurinkomsten zijn vaak de enige inkomsten van een woningcorporatie.

Verschillende partijen in de Tweede Kamer vroegen minister Ollongren vanwege de coronamaatregelen om een 'bevriezing' van de huurprijzen. De partijen zijn bang dat sommige huurders door de coronacrisis financieel in de problemen komen.

Maatwerk voor huurders met financiële problemen

Woningcorporatie Alwel laat weten er aan gedacht te hebben om de huurverhoging dit jaar uit te stellen of zelfs helemaal niet door te voeren. "We weten namelijk dat er best wat huurders zijn die te maken krijgen met minder inkomen door de coronacrisis. En we weten ook dat die huurders moeite kunnen krijgen met het betalen van de huur."

"Maar voor huurders met een stabiel inkomen verandert er eigenlijk niet veel", vervolgt Alwel. Daarom wordt de jaarlijkse huurverhoging gewoon doorgevoerd, maar huurders die nu het hardst getroffen worden door de coronacrisis kunnen aanspraak maken op maatwerk.

"Samen met de huurder zoeken we naar de oplossing die het best past om in de woning te kunnen blijven wonen. Zo spreken we betalingsregelingen af voor de huurbetaling en er is ook mogelijkheid om de huurbetaling even uit te stellen", aldus de woningcorporatie.

