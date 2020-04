Het college van burgemeester en wethouders is positief over de bouwplannen voor appartementen en winkels aan de Belcrumweg in Breda.

Lunee Vastgoed heeft plannen voor de Belcrumweg 5, 7 en 9. Op die plek staat nu de Aldi, Jumbo, een parkeerplaats en een tankstation. Als het aan de projectontwikkelaar ligt komt er een compleet nieuw complex met twee supermarkten waarboven koop- en huurappartementen zijn gevestigd.

In het voorstel van Lunee Vastgoed komen er op de begane grond twee supermarkten. De appartementen zijn verdeeld over de verdiepingen boven de supermarkten. Er komen inpandige parkeerplaatsen voor de winkels en de appartementen. De gemeente is positief over deze plannen.

"Het voorstel van Lunee Vastgoed voor deze locatie sluit in principe aan op onze ambities voor het Havenkwartier op het gebied van stedenbouw, wonen en het upgraden van een buurtwinkelcentrum, zoals we die hebben vastgelegd in het gebiedsperspectief Havenkwartier", legt wethouder Paul de Beer uit.

Er is nog geen sprake van goedkeuring van een ontwerp. Daartoe moeten nog diverse vragen worden beantwoord en zaken worden uitgezocht. De omvang van het plan en de relatie met de omgeving zijn belangrijke discussiepunten.

Als de initiatiefnemer de herontwikkeling wil vervolgen, dan zal op basis van een intentieovereenkomst met de gemeente een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd.