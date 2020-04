Binnenland Politie op zoek naar veroordeelde moordenaars van man in Bredase flat Slideshow Infographic Video De politie is dringend op zoek naar twee mannen die begin 2018 een slapende man om het leven hebben gebracht in een flat in Breda en bekendstaan als de 'flatspringers'. De twee zijn op 9 april veroordeeld voor moord, maar zijn inmiddels spoorloos verdwenen. De politie vroeg dinsdagavond via het programma Opsporing Verzocht om tips.