De Paasdagen zijn goed en rustig verlopen in Breda, aldus de politie. Vooral op Eerste Paasdag was het mooi weer, maar toch bleven de parken in Breda rustig. In Valkenberg werden door handhavers wel enkele Bredanaars op de bon geslingerd.

"Heel veel mensen bleven conform het advies thuis", laat handhaving Breda weten. "En als ze och naar buiten gingen hielden ze minimaal 1,5 meter afstand. Op heel veel plekken in Breda ging dit goed. We zijn trots op deze inwoners!"

Toch waren enkele waarschuwingen wel nodig. Zo waren er op Eerste Paasdag wel groepjes mensen in het park die zich niet aan de regels hielden. Handhaving en politie controleerde daar streng.

Met mensen die de regels overtraden gingen zij het gesprek aan. "Veel mensen luisterden naar het verhaal en hielden daarna voldoende afstand."

Toch bleek een enkeling hardleers. In het Valkenberg hielden na een waarschuwing enkele mensen zich niet aan de regels. Zij kregen dan ook een boete.

Bij de woonboulevard in Breda was het druk op Tweede Paasdag. Het is niet bekend of er boetes zijn uitgeschreven.