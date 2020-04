Breda

Rechtbank legt twintig jaar op voor moord op slapende man in flat Breda Slideshow Infographic Video

De rechtbank in Breda heeft donderdag twintig jaar celstraf opgelegd aan twee mannen voor de moord op de 25-jarige Soufian Z. in een flat in Breda in 2018. Het slachtoffer werd in zijn slaap doodgeschoten.