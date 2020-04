Burgemeester Depla heeft Bredanaars vrijdag in een toespraak gewaarschuwd voor het paasweekend. Hij roept mensen op om binnen te blijven, ondanks het lekkere weer en de verleiding om familie te bezoeken met Pasen.

"Naarmate het langer duurt, wordt het steeds lastiger om vol te houden. Breda, houd vol! Laat me na het paasweekend alsjeblieft weer net zo trots op u zijn als afgelopen weekend", aldus Depla.

Burgemeester Paul Depla kiest er in deze moeilijke tijd regelmatig voor om de inwoners van de gemeente direct toe te spreken.

In de toespraak bedankt de burgemeester Bredanaars voor het thuisblijven en het houden aan de coronamaatregelen afgelopen week. "Dat maakt me dankbaar en trots. Want alleen samen kunnen we deze strijd aan. Alleen samen kunnen we het virus stoppen. Door thuis te blijven, door afstand te houden", vertelt Depla.

Tot slot roept de burgemeester Bredanaars op om vol te houden. "Ik vertrouw erop- en druk u op het hart- dat u dat blijft doen. Ook komend paasweekend, zodat we de voorzichtige positieve ontwikkeling die we deze week in de cijfers rondom het virus hebben gezien, kunnen doorzetten."

