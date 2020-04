De inwoners van Breda geven hun leven momenteel een lager cijfer dan voor de coronacrisis, zo blijkt vrijdag uit een enquête van de gemeente Breda. Het cijfer van de Bredanaars is gedaald van gemiddeld 7,8 naar 6,7.

Van 27 maart tot en met 1 april stelde de gemeente Breda een online vragenlijst open waarin inwoners van Breda werd gevraagd hoe zij deze tijd ervaren. Op basis van ruim 4.100 ingevulde vragenlijsten kwam een eerste beeld tot stand dat inzicht geeft in hoe Bredanaars aankijken tegen de geldende adviezen en maatregelen.

Uit de enquête blijkt dat het merendeel van de Bredanaars de gegeven RIVM-adviezen duidelijk vindt en deze ook opvolgt. De maatregel waar men het meeste moeite mee heeft (13 procent geeft dit aan) is dat er geen bezoek meer gebracht mag worden aan dierbaren in verpleeghuizen en andere zorginstellingen.

Bijna de helft (45 procent) vindt dat er nog te veel mensen in Breda zijn die zich niet houden aan de adviezen. Volgens 59 procent zijn dat vooral jongeren. De meeste mensen (69 procent) verbazen zich erover dat sommige personen de adviezen niet opvolgen. De helft (52 procent) kan hier boos om worden en ruim een derde (37 procent) zegt er ook wat van.

De meeste mensen (57 procent) geven ook aan dat hun score nu slechter is dan in de situatie vóór de eerste besmetting in Nederland. Bredanaars hebben gemengde gevoelens bij de huidige situatie. Het merendeel voelt zich machteloos (85 procent) en een grote groep voelt zich rustig (80 procent). Ook voelt meer dan de helft zich verdrietig, gespannen, bang of gefrustreerd (55-60 procent) en één op de vijf mensen is boos.

