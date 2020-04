De gemeente Breda heeft deze week zo'n 20.000 mondkapjes in ontvangst genomen van haar Chinese zusterstad Yangzhou. Deze mondkapjes gaan gebruikt worden in het Amphia ziekenhuis in de strijd tegen het coronavirus.

Burgemeester Paul Depla is erg blij met de gift. "Mooi dat de band die meerdere steden en organisaties in Brabant hebben met steden in China meer is dan alleen een economische."

"Dit bewijst dat er werkelijk aandacht en hulp is als het echt nodig is, ook al zitten er duizenden kilometers afstand tussen onze steden. In deze moeilijke tijden leef je enorm met elkaar mee en help je elkaar waar mogelijk", aldus de burgemeester.

Ook de gemeente Tilburg ontving deze week mondkapjes uit China.

