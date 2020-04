Het meenemen van de aanhangwagen in Breda op zondag 29 maart bleek een misverstand. De verdachte uit Sint Willebrord die aangehouden werd voor diefstal of heling, is dan ook weer op vrije voeten. Nadat de man woensdag is verhoord en een verklaring heeft afgelegd, heeft de officier van justitie de zaak geseponeerd.

De bewuste aanhangwagen werd op 29 maart meegenomen bij een bouwmarkt in Breda. De eigenaar deed meteen na ontdekking van de diefstal aangifte bij de politie, waarna een onderzoek werd ingesteld.

Dinsdagmiddag werd op het erf van een woning aan de Bremstraat in Sint Willebrord de aanhanger aangetroffen en de man uit Sint Willebrord aangehouden.

In een verklaring heeft de Willebrorder woensdag aangegeven dat de aanhangwagen niet bewust door hem is meegenomen, zo laat de politiewoordvoerder weten. "Hij had niet het oogmerk om het voertuig te stelen." Een collega van de man heeft bevestigd dat er sprake is geweest van een misverstand bij het ophalen van de aanhangwagen.

De verklaring was voor de officier van justitie plausibel en dat is dan ook de reden dat de man uit Sint Willebrord op vrije voeten is gesteld.