Een man uit Polen is woensdagochtend aangehouden door de politie op het Stationsplein in Breda omdat hij in de nacht van dinsdag op woensdag een winkelruit had vernield in de Willemstraat.

De 34-jarige man veroorzaakte rond 4.30 uur flink wat ravage bij de winkel. Waarom hij dit deed, is nog onbekend. De eigenaar van de winkel keek later zijn bewakingsbeelden terug. Daarop was de dader van de ravage te herkennen.

Toen de eigenaar de man later opnieuw langs zijn winkel zag lopen, waarschuwde hij de politie. Die kwam meteen ter plaatse en kon de man op het Stationsplein aanhouden. De man is meegenomen naar het bureau.