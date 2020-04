Een groep Bredase ondernemers boekt succes met de verkoop van T-shirts en hoodies waarvan een deel van de opbrengst naar Vrienden van Amphia gaat.

'Breda Samen Sterk' is te lezen op de nieuwe shirts en hoodies van BredaPrint en Reclamebeesten. De ondernemers sloegen de handen ineen om in deze tijd wat extra werk te creëren en tegelijkertijd een goed doel te steunen.

Maandag ging de verkoop van de shirts en truien van start en dinsdag kwam de honderdste bestelling al binnen. Mensen die een shirt of trui kopen, steunen naast de lokale ondernemers ook de Vrienden van het Amphia, want van elk verkocht item gaat 5 euro naar het goede doel.

Dat betekent dus dat de ondernemers al 500 euro hebben opgehaald voor de stichting. De ondernemers verdienen er zelf ook een klein bedrag aan. De overige opbrengsten worden gebruikt om de onkosten te dekken.

"Wie een shirt of trui koopt, mag gewoon weten waar dat geld naartoe gaat, en dat is dus deels ook naar ondernemers. Wat we daarbij wel graag vertellen, is dat we het zo lokaal mogelijk proberen te houden", zegt een van de ondernemers.

"We zijn immers twee lokale bedrijven, maar ook onze socialemediakanalen, laten we bijvoorbeeld door een Bredase doen. Zo steun je met de aankoop van een shirt of trui dus niet alleen het Amphia, maar ook ons lokale ondernemers een beetje."