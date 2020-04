Twee agenten in Breda hebben een katje geholpen dat van zes hoog naar beneden was gevallen. Het beestje is door hen naar dierenziekenhuis Anicura gebracht.

De agenten werden zondag tijdens hun dienst gewenkt door een voorbijganger die hen erop wees dat er een gewond katje op de stoep lag. Het diertje was ernstig gewond en in shock.

Omdat de eigenaren van de kat erg emotioneel en geschrokken waren, hielpen de agenten met het contact met een dierenarts. Ook brachten ze het katje voor de eigenaren naar het dierenziekenhuis.

"Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om het de kat zelf naar de dierenarts te brengen. Niet de normale gang van zaken, maar we konden het niet over ons hart verkrijgen."

In het Bredase dierenziekenhuis Anicura bleek vervolgens dat de kat een gebroken gewricht had en een heup uit de kom. Volgens de deskundigen zijn die verwondingen te genezen.

"De eigenaren hebben in ieder geval alles ervoor over om de kater beter te maken", laten de agenten weten. "Dus fingers crossed!"