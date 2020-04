Festival JazzBoz gaat dit jaar definitief niet door. Het jazzfestival in Bergen op Zoom stond gepland voor 5, 6 en 7 juni.

Hoewel het festival plaats zou vinden na het evenementenverbod van 1 juni, besloot de Stichting Bergse Jazz Evenementen maandag toch al de knoop door te hakken.

"De risico's dat we het evenement daarna op het laatste moment alsnog zouden moeten cancelen, zou te veel financiële gevolgen hebben gehad voor de stichting", staat in het persbericht.

Het verplaatsen van het evenement naar later dit jaar is geen optie. "De onzekerheid over de crisis is daar een van de redenen van. Maar even zo belangrijk: het bestuur wil geen mindere versie van het festival wegzetten."

"Met het najaar of de winter zitten we in andere omstandigheden en we verwachten dat we daarmee niet hetzelfde festival kunnen wegzetten als in juni. Als we het doen, doen we het goed."