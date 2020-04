Breda

Motorrijder rijdt 130 kilometer per uur over Backer en Ruebweg

De politie heeft zondagavond het rijbewijs ingevorderd van een motorrijder die 130 kilometer per uur reed over de Backer en Ruebweg in Breda. De toegestane snelheid op die weg is 70 kilometer per uur.