De politie heeft zondagavond het rijbewijs ingevorderd van een motorrijder die 130 kilometer per uur reed over de Backer en Ruebweg in Breda. De toegestane snelheid op die weg is 70 kilometer per uur.

Daarnaast reed de bestuurder door een rood verkeerslicht.

Agenten zagen de motorrijder rijden en besloten hem onmiddellijk te stoppen. Zijn rijbewijs is ingevorderd. De officier van justitie gaat een beslissing nemen over het rijbewijs.

De bestuurder wordt verder aangemeld voor een Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG). Dat is een cursus verantwoord rijgedrag voor bestuurders die zich onverantwoord hebben gedragen in het verkeer.