Breda

Gemeente Breda keert in eerste week 400.000 euro uit aan ondernemers Slideshow Infographic Video

De gemeente Breda heeft in de eerste week dat de speciale noodregeling voor ondernemers en organisaties in Breda beschikbaar was 230 aanvragen gekregen voor een lening van ondernemers die in acute financiële nood verkeren als gevolg van de coronacrisis. In totaal keerde de gemeente al 400.000 euro uit.