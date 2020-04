De gemeente Breda heeft in de eerste week dat de speciale noodregeling voor ondernemers en organisaties in Breda beschikbaar was 230 aanvragen gekregen voor een lening van ondernemers die in acute financiële nood verkeren als gevolg van de coronacrisis. In totaal keerde de gemeente al 400.000 euro uit.

Gemeente Breda heeft 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de noodregeling.

Inmiddels zijn alle aanvragen opgepakt en hebben al meer dan honderd ondernemers hun geld ontvangen. Zeventig aanvragen voldeden niet aan de voorwaarden of waren niet volledig en zijn afgekeurd. Zo'n zestig aanvragen zitten nog in de verwerkingsfase.

Vrijdag 27 maart 2020 is de gemeentelijke noodregeling opengezet. Deze regeling verstrekt een lening van 4.000 euro aan mkb'ers die in acute financiële nood zitten als gevolg van de coronacrisis.

De regeling is bedoeld voor bedrijven die gebruik maken van een rijksregeling, maar niet kunnen wachten totdat het geld van die rijksregeling wordt gestort.

De aanvraagperiode staat open tot en met 16 april 2020. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.