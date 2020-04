Er komt alsnog een tweede editie van het Bredase festival Thuisgaan. Veertien dj's draaien zaterdag in een leeg Rath Verlegh Stadion. De dj-sets zijn online live mee te kijken.

Na het succes van de eerste editie groeide het enthousiasme voor een tweede editie bij de initiatiefnemers. Toen ook de Rabobank zich verbond aan het project ging het snel. In slechts een paar dagen werd het NAC-stadion bevestigd als locatie en was ook de gemeente aan boord.

Het leek er even op dat er geen vervolg ging komen voor Thuisgaan. De verscherpte maatregelen rondom het coronavirus leken roet in het eten te gooien. Het evenement werd zelfs geschrapt, maar de organisatie liet donderdag weten dat het toch door kan gaan.

Muziekliefhebbers van over heel de wereld kunnen de optredens van zaterdag streamen. Toch zal Breda duidelijk verworven zitten in het evenement. Het NAC-stadion is het decor voor de sets en meerdere Bredase artiesten treden op.

De dj's op Thuisgaan zijn Billy The Kit, Bougenvilla, Chico Rose, D-Rashid, Dannic, FeestDJRuud, Genairo Nvilla, Glow In The Dark, Gregor Salto, Kill The Buzz, Mike Williams, Mr. Sherman, Tim Hox en Tom & Jame.