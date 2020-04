Breda

Voor het eerst meer dan dertig coronapatiënten op intensive care Amphia

In het Amphia Ziekenhuis in Breda liggen momenteel 34 patiënten die besmet zijn met het coronavirus op de intensive care. Het is voor het eerst sinds de corona-uitbraak in Nederland startte, dat er meer dan dertig coronapatiënten op de intensive care liggen in Breda, zo meldt het ziekenhuis woensdagochtend.