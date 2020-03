Midden-Zeeland Roompot schenkt 2.000 kilo etenswaren aan voedselbanken in Zeeland Slideshow Infographic Video Voedselbank Walcheren krijgt 2.000 kilo verse etenswaren van Roompot Vakanties. Door de verplichte sluiting van de vakantieparken in Zeeland, die maandag is ingegaan, dreigde het voedsel verloren te gaan.