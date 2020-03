De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft dertien roofvogels gered uit een huis in Breda. De dieren zaten bijna allemaal in veel te kleine kooien in de woonkamer.

De politie kwam de vogels op het spoor toen ze voor een ander strafbaar feit de woning van de verdachte binnengingen. In de woonkamer bleek een groot aantal uilen te zitten. Ook hield de verdachte enkele buizerds.

De dieren bleken in erg kleine kooien of aan een koord op een soort standaard voor vogels te zitten. De vogels hadden veel te weinig bewegingsruimte, konden amper hun vleugels strekken en ook was er te weinig drinkwater. "Uilen en roofvogels horen niet in een woonkamer", aldus de dienstdoende inspecteur.

De eigenaar hield ook buiten het huis enkele vogels in te kleine en vervuilde hokken.

Eigenaar is bekende van de politie

De eigenaar is een bekende van de politie. Er loopt een strafzaak tegen hem omdat er eerder roofvogels bij hem in beslag waren genomen.

Waarom de bewoner nu toch weer dertien vogels heeft gekocht en op deze manier heeft gehuisvest, is niet duidelijk. Hij zal hierover een verklaring af moeten leggen.

Tegen de eigenaar van de vogels is proces-verbaal opgemaakt.